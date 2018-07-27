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США надеются, что президент Конго не пойдет на третий срок

Политика

«Мы находимся всего в пяти месяцах до дня выборов»

США надеются, что президент Конго не пойдет на третий срок
Иллюстрация: White House
Жозеф Кабила

Нью-Йорк, США, 27 июля 2018, 00:00 — REGNUM  Представитель США в ООН Джонатан Коэн выразил надежду, что президент Конго Жозеф Кабила откажется идти на третий срок, 26 июля передает агентство Associated Press.

«Мы находимся всего в пяти месяцах до дня выборов. Время для позерства закончилось», — заявил Коэн на заседании Совета безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Конго с 2015 года не могла провести выборы из-за отсутствия списка избирателей. Президентом страны несколько лет «сверхсрочно» остается Жозеф Кабила, что стало причиной массовых протестов.

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