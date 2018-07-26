Четверг, 26 Июля 2018 года
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Палестинец атаковал израильтян в поселении на Западном берегу

Политика

Нападавший был «нейтрализован»

Рамалла , 26 июля 2018, 23:10 — REGNUM  Палестинец, вооруженный холодным оружием, совершил нападение на троих граждан Израиля в поселении на Западном берегу, 26 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению израильских военных, инцидент произошел в поселении Адама. «Палестинский боевик» был «нейтрализован». Граждане Израиля были госпитализированы, один находится в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами противостояния Израиля и Палестины в секторе Газа, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме ежегодно становятся десятки мирных граждан с обеих сторон.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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