Палестинец атаковал израильтян в поселении на Западном берегу

Рамалла , , 23:10 — REGNUM Палестинец, вооруженный холодным оружием, совершил нападение на троих граждан Израиля в поселении на Западном берегу, 26 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению израильских военных, инцидент произошел в поселении Адама. «Палестинский боевик» был «нейтрализован». Граждане Израиля были госпитализированы, один находится в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами противостояния Израиля и Палестины в секторе Газа, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме ежегодно становятся десятки мирных граждан с обеих сторон.

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