Барнье: ЕС не пустит Великобританию в таможенный союз после Brexit

Брюссель, , 22:58 — REGNUM Основной переговорщик от Брюсселя по выходу Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье заявил, что ЕС не рассматривает возможность сохранения Соединенного Королевства в таможенном союзе после Brexit, 26 июля передает агентство Associated Press.

«ЕС не может и ЕС не будет делегировать применение своей таможенной политики и правил… не своему члену, который не подчиняется структурам ЕС», — сообщил Барнье журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из Евросоюза должен завершиться в 2019 году. Правительство Великобритании надеется сохранить таможенные и иные преференции после Brexit.

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