Главари ВСУ и «Правого сектора»* встретились в Донбассе

Краматорск, Украина, , 22:42 — REGNUM Руководитель неонацистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Стемпицкий встретился с командующим карательной операцией против Донбасса Сергеем Наевым 25 июля, сообщил официальный сайт экстремистов.

Стороны обсудили дальнейшее участие нацистов в войне против Донбасса, использование опыта боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также договорились вести диалог в дальнейшем.

Напомним, ранее с Наевым встречался народный депутат Украины и бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош. Украинская власть пытается убрать из зоны конфликта не подконтрольные ей «добровольческие» банды.

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