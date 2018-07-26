Шхагошев о срыве заседания комиссии Поклонской: Депутаты сделали выводы

Москва, , 22:34 — REGNUM Депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате Федерального собрания Адальби Шхагошев прокомментировал несостоявшееся заседание думской Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов под председательством Натальи Поклонской («Единая Россия»). Об этом сегодня, 26 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что сегодня должно было состоятся очередное заседание Комиссии Государственной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Эту комиссию возглавляет депутат Поклонская, которая единственная из фракции «Единая Россия» голосовала против законопроекта о пенсионной реформе. Этот законопроект, в частности, подразумевает повышение пенсионного возраста.

Из 17 членов комиссии, которую возглавляет Поклонская, на заседание кроме неё самой пришли только два депутата — один от КПРФ и один от «Справедливой России». Другие депутаты на заседание не пришли.

Шхагошев отметил, что в состав Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов входят авторитетные парламентарии, которые очевидным образом сделали свои выводы из голосования Поклонской по законопроекту о пенсионной реформе.

«Никакого консолидированного решения не приходить на заседание комиссии под председательством Поклонской не было. Однако я допускаю, что члены комиссии сделали выводы из голосования Поклонской по законопроекту (о пенсионной реформе — ИА REGNUM ) и отреагировали соответствующим образом», — подчеркнул Шхагошев.

Депутат напомнил, что Поклонская входит в его фракционную группу, в рамках которой шло интенсивное обсуждение законопроекта о пенсионной реформе.

Шхагошев: Поклонская знала о позиции ЕР по пенсионной системе

Фракция «Единой России» выработала консолидированную позицию по законопроекту о пенсионной реформе и Поклонская эту позиции знала, сказал депутат Шхагошев. Он отметил, что данный законопроект является непростым, но необходимым и решение по нему следует принимать ответственно, а не с популистских позиций.

Что касается дальнейшей судьбы депутата Поклонской, и сможет ли она дальше возглавлять комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, то, по мнению Шхагошева, ей нужно сделать выводы из сложившейся ситуации.

В любом случае решение по сложившейся вокруг Поклонской ситуации фракция «Единая Россия» будет принимать после летних каникул, пояснил Шхагошев.

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