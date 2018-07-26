Украинская политика держится на коррупции и договорняках — эксперт

Киев, , 22:24 — REGNUM На Украине отсутствует кадровая государственная политика, ее замещают договорняки и глубокая коррупция, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник 25 июля в эфире телеканала NewsOne.

В отличие от западных договоренностей, когда стороны находят компромиссную фигуру профессионала, который занимает ту или иную должность, на Украине пост может занять вообще любой человек просто по причине персональной лояльности к тому или иному политику.

«Вторая часть проблемы — это коррупция, когда многие ключевые должности откровенно продаются», — подчеркнул политолог.

По словам Бортника, из-за бескомпромиссной борьбы украинских политико-криминальных группировок на Украине вакантны более сорока должностей в центральных органах исполнительной власти. На данный момент на Украине нет центральной избирательной комиссии, министра здравоохранения, министра сельского хозяйства, министра информационной политики и других чиновников.

«Лекарство от этого только одно — чистая модель управления, или парламентская или президентская и референдумы. Все самые острые вопросы, болезненные, непопулярные, пускай решают украинцы раз в год на референдуме. И тогда постепенно мы начнем выходить из этого водоворота, который нас засасывает все ближе к Уганде и Сомали», — подытожил политолог.

Напомним, согласно опросу, более половины украинских граждан не видят в стране ни одной успешной реформы. Кроме того, люди разочаровались во всех известных политиках. К примеру, у лидера президентской гонки Юлии Тимошенко рейтинг поддержки составляет около пятнадцати процентов.

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