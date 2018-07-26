Исламисты Филиппин готовы сложить оружие

Манила, , 21:56 — REGNUM Крупнейшая исламистская группировка Филиппин «Фронт освобождения Бангасаморо» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готова сложить оружие, 26 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению главаря повстанцев Аль-Хаджа Мурада Эбрахима, группировка готова к «полному разоружению» в ответ на решение властей о создании мусульманской автономии на юге страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля президент Филиппин Родриго Дутерте подписал закон о создании на южных островах автономного мусульманского региона Бангасаморо для прекращения многолетней войны.

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