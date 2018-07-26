Пятница, 27 Июля 2018 года
00:00:37 МСК

Исламисты Филиппин готовы сложить оружие

Политика

Боевики готовы к «полному разоружению» в ответ на решение властей о создании мусульманской автономии на юге страны

Манила, 26 июля 2018, 21:56 — REGNUM  Крупнейшая исламистская группировка Филиппин «Фронт освобождения Бангасаморо» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готова сложить оружие, 26 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению главаря повстанцев Аль-Хаджа Мурада Эбрахима, группировка готова к «полному разоружению» в ответ на решение властей о создании мусульманской автономии на юге страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля президент Филиппин Родриго Дутерте подписал закон о создании на южных островах автономного мусульманского региона Бангасаморо для прекращения многолетней войны.

Читайте также: Деятельность боевиков на Филиппинах превратила 11 тыс. человек в беженцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Юго-Восточной Азии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить