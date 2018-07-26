Американские сенаторы рекомендовали конгрессу принять «Крымскую декларацию»

Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Декларация об «аннексии» Крыма получила поддержку комитета по иностранным делам Сената США, сообщило посольство Украины в США 26 июля на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Комитет рекомендовал Палате представителей одобрить антироссийский документ.

Сенаторы призвали правительство США усилить давление на Россию, а также одобрили усилия американской стороны, направленные на поощрение Евросоюза в случае ужесточения антироссийских санкций.

Напомним, 25 июля президент Украины восторженно отреагировал на принятие США декларации, осуждающей воссоединение Крыма с Россией.

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Впрочем, украинские эксперты не спешат радоваться, поскольку в декларации есть отсылка к непризнанию США советской Прибалтики в 1940 году, то есть не признанию лишь де-юре, но не де-факто.

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