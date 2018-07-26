Президент Филиппин заключил мир с исламистами

Манила, , 21:39 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал закон о создании мусульманского автономного региона на южных островах, 26 июля передает агентство Associated Press.

Создание региона Бангсаморо обсуждалось более двух десятилетий и должно прекратить многолетнюю войну с исламистскими группировками Филиппин.

Крупнейшая исламистская группировка Филиппин «Фронт освобождения Бангасаморо» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая регулярно осуществляет теракты и нападения на юге страны, насчитывает в своих рядах более 10 тыс. бойцов.

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