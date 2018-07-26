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Президент Филиппин заключил мир с исламистами

Политика

Создание региона Бангсаморо обсуждалось более двух десятилетий

Президент Филиппин заключил мир с исламистами
Иллюстрация: Presidential Communications Operations Office
Родриго Дутерте.

Манила, 26 июля 2018, 21:39 — REGNUM  Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал закон о создании мусульманского автономного региона на южных островах, 26 июля передает агентство Associated Press.

Создание региона Бангсаморо обсуждалось более двух десятилетий и должно прекратить многолетнюю войну с исламистскими группировками Филиппин.

Крупнейшая исламистская группировка Филиппин «Фронт освобождения Бангасаморо» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая регулярно осуществляет теракты и нападения на юге страны, насчитывает в своих рядах более 10 тыс. бойцов.

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