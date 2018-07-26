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Президент Украины Порошенко хочет быть Путиным, но не может — политолог

Политика

Попытки Порошенко доминировать в украинской политике вызывают сопротивление и смех

Президент Украины Порошенко хочет быть Путиным, но не может — политолог
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко. Управление страной

Киев, 26 июля 2018, 21:11 — REGNUM  Порошенко хочет быть как Путин, но ему не позволяет низкий рейтинг, заявил директор украинского Института менеджмента и политики Руслан Бортник 26 июля в интервью журналу Persona.

Петр Порошенко отличается от президента Российской Федерации тем, что является олигархом и пытается внедрить в политику принципы крупного бизнеса.

«Путин концентрирует власть, а глава государства Украина концентрирует деньги. Именно в этом между ними глобальная разница, и именно поэтому Путина избрали в четвертый раз, а Порошенко не переизберут и на второй», — объяснил Бортник.

Политолог отметил, что при мизерном рейтинге у Порошенко появится шанс на переизбрание только в случае обострения войны против Донбасса или государственного переворота.

Напомним, согласно социологическим исследованиям, рейтинг действующего президента Украины составляет менее десяти процентов. В то же время Порошенко обладает наибольшим антирейтингом среди украинских политиков — около 80%.

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