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На выборах в Пакистане победила партия Имрана Хана

Политика

Партия займет 117 из 272 мест в пакистанском парламенте

На выборах в Пакистане победила партия Имрана Хана
Иллюстрация: World Economic Forum
Имран Хан

Исламабад, 26 июля 2018, 21:02 — REGNUM  Победу на выборах в Пакистане одержала партия «Техрик-э-Инсаф» Имрана Хана, 26 июля передает агентство Associated Press.

По предварительным данным, партия займет 117 из 272 мест в пакистанском парламенте. Имран Хан, звезда пакистанского крикета и потенциальный премьер-министр, уже обратился к сторонникам с победной речью.

Как сообщало ИА REGNUM, на парламентских выборах в Пакистане 25 июля основными соперниками были «Техрик-э-Инсаф» Хана и «Пакистанская мусульманская лига» бывшего премьер-министра Наваза Шарифа.

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