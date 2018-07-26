На выборах в Пакистане победила партия Имрана Хана

Исламабад, , 21:02 — REGNUM Победу на выборах в Пакистане одержала партия «Техрик-э-Инсаф» Имрана Хана, 26 июля передает агентство Associated Press.

По предварительным данным, партия займет 117 из 272 мест в пакистанском парламенте. Имран Хан, звезда пакистанского крикета и потенциальный премьер-министр, уже обратился к сторонникам с победной речью.

Как сообщало ИА REGNUM, на парламентских выборах в Пакистане 25 июля основными соперниками были «Техрик-э-Инсаф» Хана и «Пакистанская мусульманская лига» бывшего премьер-министра Наваза Шарифа.

Читайте также: В Пакистане оглашены предварительные результаты выборов