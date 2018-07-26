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Хуситы атаковали международный аэропорт Абу-Даби

Политика

Аэропорт был атакован при помощи беспилотников

Хуситы атаковали международный аэропорт Абу-Даби
Mr Thinktank
Аэропорт Абу Даби

Абу-Даби, 26 июля 2018, 20:59 — REGNUM  Йеменские хуситы заявили об атаке на международный аэропорт Абй-Даби, 26 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению повстанцев, аэропорт был атакован при помощи беспилотников. Аэропорт Абу-Даби подтвердил «инцидент с участием транспортного средства в зоне обслуживания Терминала 1». Характер «инцидента» и повреждений не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля хуситы атаковали танкер Саудовской Аравии вблизи порта Ходейда, что уже стало причиной приостановки Эр-Риядом транзита нефти через Красное море.

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