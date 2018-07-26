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Террористы несут тяжелые потери на юго-западе Сирии

Политика

С учетом быстрого продвижения сирийских войск прогнозируется скорое поражение террористов на юго-западе Сирии

Террористы несут тяжелые потери на юго-западе Сирии
Александр Горбаруков © REGNUM
Террористы

Дамаск, 26 июля 2018, 20:38 — REGNUM  Информационный ресурс Al-Masdar News сообщает о гибели как минимум 133 террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и о более 300 раненых в ходе боев с Сирийской арабской армией на юго-западе Сирии. Эти данные предоставлены Сирийской обсерваторией по правам человека (SOHR), которая базируется в Великобритании.

Кроме этого, мониторинговая группа обсерватории заявляет о задокументированной гибели 59 военнослужащих сирийской армии в ходе военной операции по захвату удерживаемой боевиками территории на западе провинции Дераа.

SOHR обращает внимание, что самые тяжелые потери террористы несут на направлениях действий элитной дивизии САА «Силы Тигра», а также от артиллерийского огня систем крупного калибра, реактивных систем залпового огня и ударов с воздуха, наносимых сирийскими ВВС и российскими ВКС.

Мониторинговая группа с учетом быстрого продвижения сирийских правительственных сил прогнозирует скорое поражение джихадистов на юго-западе Сирии.

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Война в Сирии
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