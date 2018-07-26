Москва, , 19:59 — REGNUM О новой номинации конкурса «Мой проект — моей стране!» рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В этом году конкурс представлен четырнадцатью номинациями, от поддержки ветеранов, сирот и неимущих до пропаганды ЗОЖ и экологических проектов. Узнать о них подробнее можно на сайте конкурса проектстране.рф. Участником конкурса может стать любой гражданин и как отдельный номинант, и как представитель некоммерческой организации или социально ответственной компании.

Одна из номинаций затрагивает международную тематику. Подать заявку могут авторы проектов, которые занимаются развитием народной дипломатии или поддержкой соотечественников за рубежом.

«В эпоху информационных войн возрастает роль «мягкой силы», и общественная дипломатия — яркий пример такой формы налаживания отношений между странами», — уверена Елена Сутормина.

По ее словам, Россия как никогда заинтересована в развитии дружеских отношений с представителями зарубежных стран: «Очень интересно развитие культурных, гуманитарных, общественных проектов. Это стратегически важное направление, и нужно, чтобы гражданские активисты активно использовали такие форматы».

«Широко распространенная акция — это «Георгиевская ленточка». Она показывает, какие грандиозные вещи можно делать малыми средствами», — рассказала Сутормина, упомянув в качестве примера и такой проект, как фестиваль уличных театров, который реализуется в Ярославле.

По ее словам, сейчас возрастает роль региональных связей. «И деятельность неправительственных организаций, может быть даже совсем маленьких, но которые делают что-то на своем уровне, устанавливают контакты, делают совместные акции, их роль очень важна», — подчеркнула общественница.

На конкурс по всем номинациям к середине июля уже было зарегистрировано около 200 проектов, почти 900 человек находились в стадии заполнения заявки.

В прошлом году на конкурс было подано 1 029 заявок. Из них в шорт-лист попали 42 проекта — все они были представлены на итоговом форуме «Сообщество», в работе которого традиционно принимает участие президент РФ. Владимир Путин лично пообщался с авторами лучших социальных проектов. Победители конкурса получили награды из рук секретаря ОП РФ Валерия Фадеева.