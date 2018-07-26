Польша и Чехия наперебой зазывают украинских гастарбайтеров

Киев, , 20:28 — REGNUM После того как Чехия удвоила количество трудовых виз для граждан Украины, Польша выделила деньги на привлечение украинских гастарбайтеров, рассказал экономист Александр Охрименко 26 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

На привлечение квалифицированных украинских работников и студентов Польша потратит около 50 млрд в рублевом эквиваленте. Кроме того, с 2018 по 2025 годы Польша намерена выплатить более 27 млрд рублей стипендий учащимся в польских ВУЗах гражданам Украины.

Охрименко полагает, что таким образом Украина «обыграла» европейцев, которые за свой счет подготовят кадры для украинской экономики. Эксперт не объяснил, почему граждане Украины, получившие европейское образование и работу, непременно вернутся на Украину.

Напомним, немецкое издание Telepolis опубликовало статью, в которой автор признал, что украинская демократия потерпела фиаско, а население стремительно разъезжается.

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