Четверг, 26 Июля 2018 года
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Польша и Чехия наперебой зазывают украинских гастарбайтеров

Политика

Эксперт считает, что Европа бесплатно подготовит кадры для украинского экономического «чуда»

Польша и Чехия наперебой зазывают украинских гастарбайтеров
Йозеф Хельмонский. Выдача оплаты (суббота на фольварке). 1869

Киев, 26 июля 2018, 20:28 — REGNUM  После того как Чехия удвоила количество трудовых виз для граждан Украины, Польша выделила деньги на привлечение украинских гастарбайтеров, рассказал экономист Александр Охрименко 26 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

На привлечение квалифицированных украинских работников и студентов Польша потратит около 50 млрд в рублевом эквиваленте. Кроме того, с 2018 по 2025 годы Польша намерена выплатить более 27 млрд рублей стипендий учащимся в польских ВУЗах гражданам Украины.

Охрименко полагает, что таким образом Украина «обыграла» европейцев, которые за свой счет подготовят кадры для украинской экономики. Эксперт не объяснил, почему граждане Украины, получившие европейское образование и работу, непременно вернутся на Украину.

Напомним, немецкое издание Telepolis опубликовало статью, в которой автор признал, что украинская демократия потерпела фиаско, а население стремительно разъезжается.

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