В выборах главы Самарской области намерены участвовать восемь человек

Самара, , 19:49 — REGNUM Для регистрации в качестве кандидатов для участия в досрочных выборах губернатора Самарской области сдали документы восемь человек. Прием документов от потенциальных кандидатов завершился вечером 25 июля, сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме.

Полученные документы в течение 10 дней проверит рабочая группа избирательной комиссии Самарской области. На основании этой проверки и будет принято решение о регистрации того или иного кандидата, отметил председатель облизбиркома Вадим Михеев.

В частности, документы сдали: врио главы Самарской области Дмитрий Азаров, который представляет «Единую Россию»; руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов; КПРФ выдвинула вице-спикера областного парламента Алексея Лескина; от «Справедливой России» в выборах намерен принять участие глава регионального отделения партии Михаил Маряхин; «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» представляет помощник депутата гордумы Самары Галина Баранова; «Коммунисты России» выдвинули предпринимателя Виталия Кирсанова; «Партия роста» — коммерческого директора ООО «Авто-Транс Холдинг» Андрея Евдокимова; также кандидатом намерен стать директор центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин.

Напомним, выборы губернатора Самарской области состоятся в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущие выборы губернатора в Самарской области — первые прямые выборы главы области за 14 лет — состоялись 14 сентября 2014 года. Победу в них одержал действующий глава региона Николай Меркушкин, которого поддержали 91,38% пришедших на выборы избирателей.

Его конкуренты показали следующие результаты: зампредседателя комитета по местному самоуправлению губернской думы Михаил Матвеев (выдвинут КПРФ) — 3,92%, зампредседателя губернской думы Михаил Белоусов (выдвинут ЛДПР) — 1,69%, проголосовавших, зампредседателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике губернской думы Михаил Маряхин (выдвинут «Справедливой Россией») — 1,14%, директор «Дворца торжеств» в Самаре Валерий Синцов (выдвинут «Патриотами России») — 0,55%.

25 сентября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина Меркушкин был уволен с поста губернатора и назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

В этот же день врио главы области назначен Дмитрий Азаров. В 2010 году он был избран мэром Самары. В сентябре 2014 года по инициативе Меркушкина Азаров был назначен представителем Самарской области в Совете Федерации.