США требуют от Турции освободить американского пастора

Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс потребовал от турецких властей освободить американского пастора Эндрю Брансона, 26 июля передает агентство Reuters.

«У меня есть послание от имени президента Соединенных Штатов Америки для президента Эрдогана и турецкого правительства: выпустить пастора Андрея Брансона сейчас или быть готовыми к последствиям», — заявил Пенс на мероприятии госдепартамента США.

Как сообщало ИА REGNUM, пастор Брансон, обвиняемый властями Турции в связях с террористами, несколько лет находится в турецкой тюрьме.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал президенту США Дональду Трампу обменять Брансона на радикального проповедника Фетхуллу Гюлена, который находится в американском штате Пенсильвания.

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