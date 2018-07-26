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Башар Асад принял приглашение посетить Южную Осетию

Политика

Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым недавно побывала в Дамаске

Башар Асад принял приглашение посетить Южную Осетию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Башар Асад

Цхинвал, 26 июля 2018, 18:48 — REGNUM  Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад принял приглашение посетить Южную Осетию с официальным визитом. Об этом сегодня, 26 июля, заявил журналистам президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Конечно, я пригласил господина Башара Асада посетить Южную Осетию, он принял приглашение», — рассказал Бибилов.

При этом он не уточнил, когда именно Асад посетит Южную Осетию.

Напомним, что официальная южноосетинская делегация во главе с Бибиловым прибыла в Дамаск 23 июля. Там президент Южной Осетии провел переговоры с Асадом. По итогам переговоров был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Сирией.

Ранее Сирия и Южная Осетия заключили договор об установлении дипломатических отношений.

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