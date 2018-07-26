Шхагошев: Поклонская знала о позиции «ЕР» по пенсионной системе

Москва, , 18:48 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская знала о консолидированном решении фракции по вопросу пенсионной реформы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, об этом сообщил глава фракционной группы Адальби Шхагошев («Единая Россия»), куда входит Поклонская.

«Она знала о консолидированном решении фракции», — заявил Шхагошев.

Он отметил, что консолидированное решение фракции по голосованию по изменению параметров пенсионной системы не предполагает отсутствие диалога внутри фракции.

«Такие решения принимаются не на автомате, не бюрократически, а в дискуссиях. Именно поэтому я, как руководитель внутрифракционной группы, в которую входит депутат Наталья Поклонская, приглашал ее на все совещания по обсуждению этой темы, когда коллеги-депутаты высказывали десятки предложений по законопроекту. Наталья Владимировна не высказала ни одного слова, выражающего ее мнение по законопроекту», — сказал Шхагошев.

По ее словам, депутат не высказывалась «ни за, ни против, она просто отмалчивалась и впоследствии предпочла высказать свою точку зрения в социальных сетях».

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, отвечая на вопросы журналистов о возможной реакции на голосование Поклонской против пенсионной реформы, в том числе лишении мандата, посоветовал ей принять решение самостоятельно. «Поэтому примите для себя решение», — заочно посоветовал он Поклонской.

Депутат же заявила о том, что не намерена отказываться от депутатского мандата в связи с тем, что проголосовала против повышения пенсионного возраста. «Если кто-то хочет подумать о выходе из фракции, переходе в другую, пусть ради бога думают, но я об этом не думаю», — сказала она.

19 июля законопроект о пенсионной системе был принят в первом чтении голосами депутатов «Единой России».

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