«Наше последнее обращение» — конгрессмен об импичменте замминистра юстиции

Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Свою позицию по отставке замминистра юстиции США Рода Розенстейна, курирующего расследование о «российском вмешательстве» в выборы, высказал конгрессмен Джоди Хайс, который поддерживает требование импичмента.

В своем микроблоге конгрессмен написал:

«Мы дали Роду Розенстайну все возможности для выполнения запросов Конгресса. Он уклонялся от нашего надзора снова и снова. В качестве нашего последнего обращения мы должны отправить Розенстайна в отставку, чтобы держать его подотчетным — пока американский народ не потерял веру и доверие к министерству юстиции».

Свой сообщение политик сопроводил хештегом «Импичмент Розенстайну», в противовес которому в сети распространяется другой — «Защитим Розенстайна». При этом пользователи твиттера выражают глубокое возмущение инициативой по отставке Розенстайна. Хайсу говорят, что доверие к минюсту куда выше, нежели к Палате представителей, что он покрывает «президента-предателя», что история его не пощадит, и желают ему самому покинуть свой пост быстрее, чем он успеет сказать «Россия».

Как стало известно ранее, 11 республиканцев-конгрессменов представили резолюцию с целью отстранить от должности заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна. Инициатива вызвала жаркие споры между политиками и рядовыми гражданами США.