Расследование Мюллера так и не вскрыло связей Трампа с Кремлём – Мигранян

Москва, , 19:56 — REGNUM «Охота на ведьм», о которой заявил советник главы Белого дома Джон Болтон, касается расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 26 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Что значит охота на ведьм? — сказал Мигранян. — Она, конечно, закончится, и связано это с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера. Он пока что ничего не представил, и всем стало очевидно, что прямой связи между предвыборной кампанией Трампа и РФ это расследование не раскрыло. Миллионы потрачены, и рано или поздно эта комиссия должна закончить свою работу. Это и имел в виду Болтон. Уже понятно, что Трамп невиновен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп хотел бы провести уже в 2019 году, сразу после окончания «охоты на ведьм».

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм», — заявил Болтон и добавил, что эта встреча могла бы быть организована в течение 2019 года, без уточнения времени и места.

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