Замминистра юстиции США заслуживает импичмент, считает конгрессмен

Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Конгрессмен Марк Медоус объяснил, почему он считает, что замминистра юстиции США Род Розенстайн должен быть отправлен в отставку. В своем твиттере он рассказал о подписании вместе с рядом коллег резолюции за импичмент Розенстайна:

«Министерство юстиции продолжало прятать информацию от Конгресса и неоднократно препятствовало надзору, даже вопреки нескольким повесткам из Конгресса. С нас достаточно».

Медоус, член Республиканской партии, в своем интервью на телеканале Fox News также задался вопросом о том, почему в расследовании о «российском вмешательстве» в выборы нужно копать так глубоко, чтобы найти информацию, которую было бы легко добыть при наличии действительной заинтересованности в правосудии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 конгрессменов-республиканцев предложили объявить импичмент заместителю генерального прокурора Розенстайну, который курирует расследование дела о «российском вмешательстве» в выборы-2016 в США.