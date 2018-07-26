Призыв сенатора усилить меры против РФ из-за Украины в Сети не поддержали

Вашингтон, , 18:16 — REGNUM О своем давлении на госсекретаря Майка Помпео с целью усилить антироссийские меры рассказал в своем твиттере сенатор от Огайо Роб Портман.

«Я надавил на него в вопросе о введении дополнительных санкций против России и призвал его поддерживать жесткие санкции до тех пор, пока Россия продолжает незаконно оккупировать Украину».

Тем не менее на очередной волне обсуждения «вмешательства России» в американские выборы, которую вызвало требование ряда республиканцев-конгрессменов отправить в отставку куратора антироссийского расследования Рода Розенстайна, в соцсети сообщение республиканца Портмана восприняли скептично. Его обвиняют в слабой попытке, в том, что его слова не подкреплены действиями, что он остается в тени Трампа, пока тот «преподносит России американскую демократию на серебряном блюде», и предлагают рассмотреть вариант продления санкций до тех пор, пока россияне «оккупируют Белый дом».

Напомним, Роб Портман известен своими симпатиями к постмайданной Украине. В начале июля 2018 года он уже призывал минобороны США помочь украинским солдатам с медобслуживанием. Портман, кроме того, награжден на Украине орденом «За заслуги».