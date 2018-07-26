Узбекистан и Словакия готовы наращивать экономическое сотрудничество

Ташкент, , 17:43 — REGNUM Узбекистан и Словакия подтвердили заинтересованность в наращивании двусторонней торговли, а также в развитии сотрудничества между парламентами и внешнеполитическими ведомствами двух стран, сообщили 26 июля в пресс-службе МИД Узбекистана.

В министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреч с послом Словакии Яном Бори. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Будапеште прошла встреча глав внешнеполитических ведомств стран Туркестана и Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии, Венгрии). Участники обсудили ситуацию в Туркестане.

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