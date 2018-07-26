Четверг, 26 Июля 2018 года
18:51:42 МСК

Опасным и глупым считает сенатор требования отстранить замгенпрокурора США

Политика

Подробности

Опасным и глупым считает сенатор требования отстранить замгенпрокурора США
Диана Фейнстейн

Вашингтон, 26 июля 2018, 18:11 — REGNUM  У конгрессменов-республиканцев нет никаких оснований требовать отставки Рода Розенстайна, считает сенатор Диана Фейнстейн. В своем микроблоге она обсуждает соответствующее требование, выдвинутое против заместителя генерального прокурора США, который курирует расследование «российского вмешательства» в американские выборы.

Розенстайна обвинили в утаивании информации от Конгресса.

«Попытка удалить его за неспособность раскрыть источники, методы и доказательства уголовного расследования, это уже за гранью», — пишет сенатор, называя претензии республиканцев чушью.

Фейнстейн подчеркивает также, что такое поведение опасно для верховенства закона и должно прекратиться. В твиттере тем временем набирает популярность хештег «Защитим Розенстайна».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 республиканцев-конгрессменов представили резолюцию с целью отстранить от должности заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна. Инициатива вызвала широкий резонанс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить