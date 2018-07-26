Глава ОДКБ и экс-президент Армении допрошены по делу «1 марта»

Ереван, , 17:39 — REGNUM В Специальной следственной службе (ССС) Армении только что завершился допрос экс-президента Армении Роберта Кочаряна и генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. Оба были допрошены в качестве свидетелей по делу «1 марта». В пресс-службе ССС пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

Допрос Кочаряна вызвал повышенный интерес в Армении, так как до смены власти в мае 2018 года следственные органы заявляли, что в допросе второго президента Армении нет смысла, и что Кочарян не может сообщит следствию чего-либо нового. В тоже время именно Кочаряна бывшая армянская оппозиция называла главным виновным в гибели 10 человек во время событий 1−2 марта 2008 года.

Ссылаясь на пресс-конференцию Роберта Кочаряна 1 марта 2008 года, где обосновывая свой указ о введении чрезвычайного положения, экс-президент заявил, что против полицейских войск, которые не были вооружены огнестрельным оружием, было применено оружие, армянская оппозиция требовала допросить Кочаряна, чтобы тот представил доказательства своих слов, в частности о том, что митингующие были вооружены.

Кроме того в распоряжении прессы оказался секретный приказ за номером 0038 тогдашнего министра обороны Армении, согласно которому до принятия 1 марта 2008 года бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном указа о чрезвычайном положении приказом 0038 армейские подразделения уже были размещены в Ереване, тем самым будучи вовлечены во внутриполитические события. Оппозиция требовала также допросить Кочаряна по этому поводу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян сказал, что Роберт Кочарян был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о событиях 1−2 марта 2008 года.

3 июля ССС распространила сообщение, согласно которому по делу «1 марта» обвинение предъявлено бывшему министру обороны Армении, генерал-полковнику Микаэлу Арутюняну, вынесено постановление о его аресте, экс-министр объявлен в розыск. Арутюнян обвиняется в том, что он с группой лиц сверг конституционный строй путем подписания секретного указа о привлечении армии во внутриполитические процессы.

После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где, по официальным данным, победил занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.

На рассвете 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну — около посольств Франции, Италии и России.

Вечером, во время операции по силовому разгону, погибли 8 демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на конституционный запрет, в силовой операции была задействована армия. До сих пор никто не понес наказания за убийство 10 человек.

В марте 2008 года Юрий Хачатуров занимал должность начальника гарнизона Еревана.