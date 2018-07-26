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СМИ: Путин и Трамп в Хельскини договорились по Косово

Политика

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СМИ: Путин и Трамп в Хельскини договорились по Косово
Дональд Трамп и Владимир Путин. Хельсинки

Вашингтон, 26 июля 2018, 17:34 — REGNUM  На переговорах в Хельсинки президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — согласовали свои позиции по вопросу ситуации в Косово. Об этом сегодня, 26 июля, пишет Gazeta Express со ссылкой на дипломатический источник.

По данным издания, Трамп и его администрация согласились с тем, что албанские власти Косова должны предоставить северную часть региона Сербии, а Белград, в свою очередь, должен признать Косово.

Утверждается, что данная перемена в политике США в отношении Косова связана с перестановками в администрации Трампа, в частности, с уходом Герберта Макмастера с поста советника президента по национальной безопасности и прихода на эту должность Джона Болтона, который крайне негативно относился к Косово ещё в тот период, когда он был постоянным представителем США при ООН.

Стоит отметить, что российские власти свою позицию по вопросу Косово официально не менял — Москва считает региона частью Сербии.

Напомним, что в июне этого года президент Сербии Александр Вучич заявил, что вопрос о непризнанном государстве Косово сербский народ будет решать на референдуме.

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Косово
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