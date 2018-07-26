Бывший посол США в России Майкл Макфол не одинок в своем мнении о Москве

Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Cвою поддержку жесткой позиции Майкла Майкфола в отношении России выразила сенатор Мэзи Хироно. В своем твиттере сенатор от штата Гавайи рассказала о встрече с Макфолом, во время которой заверила его, что сенат — на его стороне.

«Его послание было тем, что все мы должны разделять: наша страна не должна мириться с запугиванием, шантажом или враждебными действиями против американцев со стороны любого иностранного правительства, и, в частности, такого противника, как Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что российский президент Владимир Путин «целится в него» и «запугивает» его.