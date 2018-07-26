Ярославский депутат Юлия Миронова: я иду на выборы и ничего не нарушаю

Ярославль, , 17:15 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля от «Единой России» Юлия Миронова, участвующая в выборах в облдуму как самовыдвиженец, считает вправе вступить в борьбу за мандат со своим однопартийцем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатом в депутаты областной думы по 9-му избирательному округу Василия Бобкова.

Но в том же самом округе решила баллотироваться путем самовыдвижения депутата муниципалитета Юлия Миронова. Между тем в «Единой России» есть неписанное правило — два «единоросса» не идут в один округ.

«Меня попросили пойти на выборы жители этого округа, я собрала подписи и подала заявление. Я не нарушила ни выборного законодательства, ни партийного и действую в рамках правового поля. Я не выхожу против Василия Бобкова, я предлагаю жителям свою кандидатуру для представления их интересов в органах законодательной власти», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7-го созыва Юлия Миронова.

Депутат муниципалитета упомянула арест идущего по этому округу депутата Павла Дыбина и предположила, что смена явных лидеров в девятом округе и побудила избирателей обратиться к ней с просьбой баллотироваться в областную думу.

Василий Бобков написал в городской политсовет партии с просьбой разобраться в ситуации.

«Считаю, что, наверное, партия не может нарушать свой Устав и делать мне предложение снять свою кандидатуру с выборов. «Единая Россия» должна действовать в рамках Устава. Если завтра мне партия скажет: «Дорогая Юлия Александровна, а давай ты переедешь жить в Петербург. Мы хотим, мы твоя партия»… Предложения должны быть в рамках реальности. Есть те, которые регламентируются партийной деятельностью, а есть все остальные. Я считаю, что если такие предложения сняться с выборов есть, то это лоббирование чьих-то интересов», — сказала Юлия Миронова.

Обращение Василия Бобкова в региональное отделение и в политсовет городского отделения будет рассмотрено на ближайшем политсовете городского отделения партии, которое пройдет в августе.