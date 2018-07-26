ВКС РФ отвечают на серию терактов в городе эс-Сувейда

Дамаск, , 17:05 — REGNUM 25 июля российские воздушно-космические силы начали массированные ответные действия против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после совершения террористами серии самоподрывов в городе эс-Сувейда, которые унесли жизни почти двухсот человек.

Российские самолеты нанесли более двадцати пяти ударов по террористам в районе бассейна реки Ярмук. Большой ущерб нанесен укрытиям и ходам сообщения боевиков на юго-западе провинции Дераа. Основное огневое воздействие пришлось на северо-западный коридор бассейна реки Ярмук.

В то время как российские ВКС нанесли удары по боевикам с воздуха, Сирийская арабская армия наносит удары по террористической группировке на земле. Сирийские подразделения пытаются продвинуться вокруг стратегического района Джалин, стремясь освободить больше городов от террористов из группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийская армия уже освободила несколько районов в северо-западном коридоре бассейна реки Ярмук, включая ключевой город Сайда.

Сирийская арабская армия и ее союзники продолжают крупномасштабное наступление в районе бассейна реки Ярмук. С учетом потери ряда районов в южной части провинции Кунейтра ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, отступит еще дальше на юг.