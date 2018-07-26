Ассоциация с ЕС убивает экономику Украины — эксперт

Киев, , 17:04 — REGNUM Население Украины разочаровалось в евромайдане, который привел к обнищанию населения, закрытию больниц, школ и предприятий. Об этом 26 июля написал на своей странице в Фейсбуке сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

«На встречах люди всё чаще говорят, что начали осознавать, что их обманули четыре года назад. Что истинное лицо нынешней власти — не лозунги о «европейских ценностях», а обнищание населения, закрытие школ, больниц и предприятий, коррупция, заработки на войне», — отметил Вилкул.

Кроме того, депутат заявил, что за последние четыре года Украину уничтожили как крупный логистический узел.

«У нас есть порты, выгодное географическое положение между Европой и Азией. Но за последние четыре года Украину почти уничтожили как крупный логистический узел. По оценкам экспертов, только на транзитном и логистическом потенциале мы способны получать до 20% ВВП, а сейчас получаем от силы 3−4%. Причина тому — неэффективность власти, коррупция и война. Необходимо исправлять ситуацию», — сказал Вилкул.

Он также признал невыгодные для Украины условия экономической части соглашения об ассоциации с ЕС. Вилкул напомнил, что так называемая зона свободной торговли с ЕС не защищает интересы отечественных товаропроизводителей.

«Порты Украины в сложной ситуации — грузооборот и инвестиции падают, развития нет. По сравнению с 2014 годом, в 2017 году в индексе эффективности логистики (Logistics Performance Index, LPI — специализированный рейтинг, составляемый Всемирным банком) наша страна упала на 61 позицию (с 19 на 80 место из 160 стран). Наши ближайшие соседи — Намибия (79 место) и Буркина-Фасо (81 место)», — сказал депутат.

Вилкул проинформировал, что падение объемов перевалки грузов привело также к возникновению миллионной задолженности по зарплате перед работниками портов. В частности, долг перед работниками государственного предприятия «Ренийский морской порт» составляет до 3 млн грн., и чтобы расплатиться с портовиками, планируется продать два портовых крана.

«Международная логистика требует прозрачности, поэтому транзитеры теряют интерес к нашей стране. Потоки грузов пошли через Румынию, Болгарию и другие страны, которые в результате зарабатывают миллиарды. Также необходимо сбалансировать стоимость портовых сборов, которые в наших портах одни из самых высоких в мире в целом и в Черноморском бассейне в частности. В результате многие компании предпочитают вести свои грузы в порты Болгарии, Румынии или России, где портовые сборы более низкие и прозрачные. И хотя в этом году сборы в портах были снижены на 20%, это не коснулось дунайских портов», — подчеркнул Вилкул.

Как сообщалось, 27 июня 2014 года Украина и Европейский союз подписали экономическую часть соглашения об ассоциации, которая якобы предусматривает создание зоны свободной торговли. В рамках соглашения ЕС ввел квоты фактически на всю экспортную линейку украинской продукции — металл, химию, трубы, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, текстиль и прочее.

Напомним, в 2017 году Российская Федерация на 40% нарастила экспорт своей продукции на Украину. По этому показателю Россия обогнала страны ЕС, которые в прошлом году на 23% увеличили долю своих товаров на украинском рынке. Данную информацию 1 февраля сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

«Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран ЕС (на 23%) за счет поставок природного газа и продукции машиностроения, а также России (на 40%) — за счет угля, нефтепродуктов и удобрений», — информирует НБУ.

Отмечается, что экспорт украинской продукции в страны ЕС вырос на 32%, до 35,4% (в 2016 году — 31,9%), тем самым сохранив для ЕС статус крупнейшего торгового партнера Украины. При этом экспорт украинских товаров в Россию также вырос — на 10%. Однако доля РФ в украинском экспорте упала до 8,5% (с 9,1% в 2016 году).