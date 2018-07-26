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Facebook планирует заняться пользователями в Казахстане

Политика

Специалист по Казахстану будет работать в офисе в Дублине

Астана, 26 июля 2018, 17:22 — REGNUM  Социальная сеть Facebook планирует принять в штат специалиста по казахстанскому рынку, который займется вопросами злоупотребления условиями использования соцсетей. Об этом сообщается на официальном сайте соцсети.

Специалист по Казахстану будет работать в офисе в Дублине. Он будет просматривать контакт, где возникают проблемы со злоупотреблением условий и решать вопросы с учетными записями пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля директор космодрома Байконур Евгений Раковский запретил сотрудникам в рабочее время пользоваться личными гаджетами для обмена сообщения в социальных сетях и мессенджерах.

Читайте ранее в этом сюжете: На космодроме Байконур соцсети попали под запрет

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