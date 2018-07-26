Политолог: Что бы ни говорил Трамп, США не готовы признать Крым частью РФ

Москва, , 17:03 — REGNUM Москва делает всё возможное для прекращения военного конфликта на юго-востоке Украины, в то время как США поддерживают агрессивный настрой Киева, считает политолог, заместитель директора института и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что президенты РФ и США так и не смогли прийти к согласию по вопросу о ситуации на Украине.

«Россия и США занимают противоположные позиции в трактовке тех или иных событий, связанных с украинским кризисом, — отметил Шаповалов. — С точки зрения США, воссоединение Крыма с Россией — это незаконный акт и аннексия. Россия, конечно, не приемлет подобного рода трактовки, которые постоянно фиксируются Соединёнными Штатами и на основании которых осуществляется американская политика по отношению к России, в том числе и санкционная. Несмотря на якобы звучавшие от президента США Дональда Трампа заявления о том, что он будто готов признать Крым, реальная политика США такова, что, по всей вероятности, признания Крыма частью РФ не случится».

По мнению политолога, второе принципиальное разногласие — это позиции России и США по вопросу государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году.

«С точки зрения Соединённых Штатов — это триумф демократии, а с точки зрения России — это грубое нарушение всех возможных демократических принципов. Россия не приемлет ту политику, которую в данный момент проводит Киев при поддержке Запада, и в том числе Соединённых Штатов», — подчеркнул Шаповалов.

По мнению политолога, российское правительство делает всё возможное для прекращения военного конфликта на юго-востоке Украины, в то время как США поддерживают агрессивный настрой Киева.

«Позиция России в этом отношении однозначна: во-первых, это приверженность Минским соглашениям, — подчеркнул Шаповалов. — Во-вторых, это констатация того факта, что Украина за прошедшее время не продвинулась по пути реализации Минских соглашений и фактически блокировала их реализацию».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью для радиовещательной корпорации ABC о том, что президенты России и США обсуждали на прошедшем в Хельсинки саммите в числе прочего и украинский вопрос, но так и не смогли прийти к какому-либо решению. Кроме того, 25 июля госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию», подписанную Майком Помпео. В документе сообщается, что США не признают полуостров частью Российской Федерации и призывают Россию «прекратить оккупацию Крыма».