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В отставку отправлены губернаторы пяти регионов Грузии

Политика

Премьер объяснил свое решение необходимостью новых подходов к управлению регионами

В отставку отправлены губернаторы пяти регионов Грузии
Отставка

Тбилиси, 26 июля 2018, 16:44 — REGNUM  В Грузии отправлены в отставку губернаторы пяти регионов страны. Об этом на брифинге 26 июля сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его информации, его решением уволены с занимаемых должностей руководители регионов Шида Картли, Мцхета-Мтианети, Самегрело-Земо Мванети, Квемо Картли и Самцхе-Джавахети.

«Исходя из тех целей, которые объявлены нашим правительством, необходимы новые подходы к управлению регионами и координации со стороны центральных властей», — пояснил Мамука Бахтадзе.

В ближайшее время премьер обещает представить новых губернаторов в этих регионах, а также в регионе Имерети.

Напомним, что ранее подал в отставку бывший глава правительства Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе, а на его место был назначен молодой кадр Торнике Рижвадзе.

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Политическая жизнь Грузии
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