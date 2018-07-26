Визовые центры в России оказались под угрозой закрытия

Москва, , 16:36 — REGNUM Принятый депутатами Государственной думы законопроект об обязательной аккредитации компаний, которые управляют визовыми центрами на территории России, может привести к тому, что всем иностранным дипломатическим представительствам придётся либо срочно менять сервис-провайдеров, либо вообще приостанавливать работу своих визовых центров на неопределенный срок. Об этом сегодня, 26 июля, сообщила журналистам пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Согласно проекту нового закона, на министерство иностранных дел России предлагается возложить функцию по обязательной аккредитации всех компаний, которые оказывают российским гражданам посреднические услуги при оформлении виз.

Известно, что сейчас в России работают шесть компаний, которые управляют визовыми сервисными центрами. Сведения о каждой из этих компаний содержаться в публичном государственном реестре юридических лиц. Согласно представленной информации, доля иностранного капитала в этих компаниях слишком велика и аккредитацию ни одна из этих компаний не пройдёт.

Таким образом, по словам Тюриной, иностранным посольствам будет проще закрыть визовые центры, чем искать подрядчиков, которые бы соответствовали новым требованиям закона.