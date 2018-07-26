Наталья Поклонская назвала причины срыва заседания комиссии по доходам

Москва, , 16:29 — REGNUM Заседание комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которую возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») оказалось сорвано из-за отсутствия кворума, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Тем не менее сама Поклонская, отвечая на вопрос журналистов, можно ли связать это с неким бойкотом со стороны депутатов от «Единой России», назвала подобное предположение «смешным».

"Как-то смешно, впервые, и это подтвердили коллеги из КПРФ, (депутаты) Синельщиков, Николаев, они тоже удивились в связи с чем? Может быть, повестка слишком насыщена?» — рассуждает она.

Поклонская напомнила, что в повестке много вопросов, в частности, касающихся предложения организовать проверки в отношении ряда депутатов.

«У нас получается по материалам, которые сегодня должны были быть рассмотрены, три депутата… являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования, в том числе за пределами РФ. В отношении еще одного депутата (председателя одного из комитетов Госдумы) материалы, которые могут свидетельствовать о возможном наличии конфликтов интересов, фигурирует и выделение денежных средств — более 1 млрд рублей — фирме, которая зарегистрирована на родного человека указанного депутата», — отметила парламентарий.

Поклонская при этом намерена доложить руководству о произошедшем.

«Мной будет доложено руководителю Госдумы о срыве заседания комиссии. Я надеюсь, руководство выяснит причины», — добавила Поклонская.