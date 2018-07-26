Три раза в неделю без перерыва: Госдума планирует изменить график работы

Москва, , 16:20 — REGNUM Депутата Госдумы на последнем пленарном заседании весенней сессии утвердят новый график работы на осень 2018 года. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

«Мы утвердим новый график работы Госдумы. Сегодня (спикер Госдумы) Вячеслав Володин уже говорил об этом. Завтра будут представлены на рассмотрение Госдумы поправки, которые предусматривают, что во время осенней сессии Госдума будет заседать три раза в неделю — вторник, среда и четверг с 10 до 14 часов без перерыва», — рассказал Жуков.

Согласно регламенту, сейчас пленарные заседания Госдумы проходят два раза в неделю — во вторник с 10 до 18 часов (с одним получасовым и одним часовым перерывом) и четверг с 10 до 15 часов (с одним получасовым перерывом). Однако ближе к окончанию сессии депутаты договорились о проведении дополнительных пленарных заседаний по средам, увеличив количество заседаний до трех в неделю. Похожий график работы Госдума предлагает сохранить и осенью.

«Смысл изменений заключается в том, чтобы без потери рабочего времени, — а, по сути, его получается даже несколько больше, чем по графику, по которому мы работали два раза в неделю, — дать возможность комитетам практически в любой из этих дней, если есть необходимость, проводить заседания», — заявил Жуков.