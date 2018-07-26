Наталья Поклонская не собирается отказываться от мандата

Москва, , 16:14 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщала о том, что не собирается сдавать мандат, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

«Я себя сама лично не включала ни в какие фракции. То что сегодня произошло, и вы говорите о серьезных намерениях со стороны руководства фракции, я об этих намерениях узнаю только из прессы, вот здороваюсь с руководством фракции… и никто претензий в мой адрес не высказывал… Сегодня не 1937 год», — сказала Поклонская журналистам.

«Если кто-то хочет подумать о выходе из фракции, переходе в другую, пусть ради бога думают, но я об этом не думаю», — сказала депутат.

Ранее руководство «Единой России» завело разговор о возможном исключении Поклонской из фракции, что, согласно регламенту, грозит лишением мандата.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях для Поклонской в связи с ее решением проголосовать против законопроекта о пенсионной реформе, грозит ли ей лишение мандата, руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов заявил: «Примите для себя решение. А как? Человек же она взрослый, может подумать сама. Она председатель комиссии и зампред комитета», — отметил Неверов.

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