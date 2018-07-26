Ярославские единороссы борются на выборах друг с другом

Ярославль, , 15:49 — REGNUM Городской политсовет партии «Единая Россия» рассмотрит жалобу депутата областной думы Василия Бобкова на депутата муниципалитета Ярославля Юлию Миронову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал секретарь ярославского городского отделения партии, председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Миронова участвует в выборах депутатов областной думы по 9-му округу, в котором партией официально выдвинут Василий Бобков, как победитель внутрипартийного голосования. Бобков полагает, что однопартиец не должен конкурировать с однопартийцем. Миронова идет на выборы путем самовыдвижения.

«У нас есть процедура предварительного голосования, где кандидаты в заявлении на участие подтверждают, что они в случае неудачи не будут выдвигаться. Это касается участников праймериз. И это является определенной неуставной нормой. В Уставе это не записано. Если рассматривать ситуацию, которая сложилась на 9 округе, то ее особенность в том, что Юлия Миронова не участвовала в праймериз, и она с точки зрения сегодняшних нормативных документов имеет основание участвовать в выборах», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь ярославского городского отделения партии «Единая Россия» Артур Ефремов.

По словам Ефремова, заявление Василия Бобкова рассмотрит городской политсовет в августе, то есть уже непосредственно перед выборами.

Ранее единороссам удавалось избегать внутрипартийных схваток непосредственно на выборах. Нередко члены партии выходили из ЕР, чтобы выдвинуться в желаемых округах. Юлия Миронова является и членом «Единой России», и членом фракции в муниципалитете Ярославля. В уставе партии говорится, что члены партии, избранные депутатами, обязаны подчиняться решениям вышестоящих органов. То есть, если бы руководство «Единой России» приказало Мироновой не выдвигаться, то она обязана была бы или снять свою кандидатуру, или сдать партийный билет. Однако такого приказа, судя по всему, не поступало.

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