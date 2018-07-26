Четверг, 26 Июля 2018 года
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Британские истребители поднялись на перехват Су-24 над Чёрным морем

Политика

Действия британских лётчиков якобы стали для российских пилотов «сдерживающим фактором»

Британские истребители поднялись на перехват Су-24 над Чёрным морем
Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании

Москва, 26 июля 2018, 15:48 — REGNUM  Великобритания отправила истребители Typhoon на перехват российских бомбардировщиков Су-24, приблизившихся к воздушному пространству НАТО над Черным морем. Об этом говорится в сообщении Королевских ВВС.

Российские боевые машины были замечены на западе Черного моря. Для их сопровождения в воздух с военной базы в Румынии поднялись два истребителя Typhoon.

Отмечается, что действия британских лётчиков стали «сдерживающим фактором», не позволившим российским самолетам нарушить воздушную границу НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля истребители ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали два российских ракетоносца Ту-95МС, совершавших полет над Японским и Желтым морями, а также в западной части Тихого океана.

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Авиапроисшествия
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