Премьер Армении поедет на межправсовет ЕАЭС из-за несовершенства законов

Ереван, , 15:44 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 26 июля, примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Пашинян сообщил об этом на своей странице в соцсети Facebook.

После перехода Армении на парламентскую форму правления сложилась ситуация, когда премьер-министр Армении участвует как в саммитах Высшего Евразийского экономического совета — в формате глав государств, так и во встречах межправительственного совета ЕАЭС в формате премьер-министров. Подобный казус сложился после того, как в 2018 году Армения окончательно стала парламентской республикой, вся полнота власти в стране перешла от президента к премьер-министру, а президенту отошли лишь представительские и церемониальные функции.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Пашинян написал, что встреча в Санкт-Петербурге будет проходить в формате премьер-министров, однако правовые регулировки работы межправительственного совета ЕАЭС пока не приведены в соответствие с новым текстом Конституции Армении, и неучастие Пашиняна в заседании привело бы к тому, что не могли бы быть приняты решения и работа формата была бы парализована.

«Как известно, в соответствии со статусом, приобретенным после конституционных изменений в Армении, премьер-министр Армении участвует в Высшем Евразийском экономическом совете — в формате глав государств. Этот вопрос также решен де-юре, то есть здесь Армению продолжит представлять премьер-министр.

Однако правовые регулировки работы межправительственного совета ЕАЭС пока не приведены в соответствие с новым текстом Конституции Армении. Мое неучастие в заседании в формате премьер-министров привело бы к тому, что не могли бы быть приняты решения и работа формата была бы парализована», — подчеркнул глава армянского правительства.

По его словам, поскольку ещё в дни бархатной революции говорилось, что парализация работы ЕАЭС не является целью нового правительства Армении, а напротив — целью является повышение эффективности членства Армении в организации, то было принято решение отправиться в Санкт-Петербург.

Пока не ясно, как будет представлена Армения в заседаниях в формате премьер-министров. Не исключено, что в подобных саммитах будет участвовать один из вице-премьеров.