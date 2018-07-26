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Франция: дебаты по законопроекту о предоставлении убежища возобновились

Политика

Дебаты по законопроекту о предоставлении убежища и миграции возобновились в четверг, 26 июля, в Национальной ассамблее Франции

Париж, 26 июля 2018, 16:05 — REGNUM  Дебаты по законопроекту о предоставлении убежища и миграции возобновились в четверг, 26 июля, в Национальной ассамблее Франции, сообщает Europe1.

Депутаты, в особенности одобряющие новое чтение, сократили срок подачи заявления о предоставлении убежища, что является одним из ключевых показателей спорного документа.

Депутаты Национальной ассамблеи проголосовали за сокращение срока подачи заявления о предоставлении убежища после въезда во Францию с 120 до 90 дней. Срок обжалования сохранился (до 30 дней после отказа в предоставлении убежища).

Правительство надеется, что текст окончательно будет принят 1 августа 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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