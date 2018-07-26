Не так построились: Лидеры стран БРИКС перепутали флаги на фотографировании

Йоханнесбург, ЮАР, , 15:41 — REGNUM Лидеры стран БРИКС оказались в замешательстве, когда сначала организаторы неверно расставили указатели с фамилиями, а затем вовсе убрали их — пришлось строиться, как получится, это следует из материалов, оказавшихся в сети.

Заметив ошибку, главы государств попытались перестроиться, однако из-за общего замешательства им это не удалось, поэтому фотографировались на фоне других флагов. Так, президент России Владимир Путин встал рядом с китайским флагом, председатель КНР Си Цзиньпин — перед флагом ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди — перед бразильским, южноафриканский президент Сирил Рамафоса — перед флагом России, бразильский лидер Мишел Темер расположился у флага Индии.

Напомним, саммит БРИКС проходит в ЮАР с 25 по 27 июля. Ожидается, что после завершения мероприятий лидеры стран группы подпишут Йоханнесбургскую декларацию, в которой будут зафиксированы итоги работы организации за десять лет.

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