В Дагестан вернулся из Сирии батальон военной полиции

Махачкала, , 15:37 — REGNUM Батальон военной полиции вернулся к месту своей постоянной дислокации в дагестанском городе Буйнакске. Военных, достойно выполнивших задачи, поставленные перед ними командованием Минобоны РФ, встречали представители руководства Дагестана и главного управления военной полиции Минобороны РФ, религиозные деятели, общественность, пишет «Дагестанская правда».

Среди задач, которые выполняли военные полицейские из Дагестана, патрулирование опасных участков, сопровождение гуманитарных грузов, слежение за соблюдением режима прекращения огня. Военные заслужили уважение и доверие местных жителей.

С благополучным возвращением домой военнослужащих поздравил заместитель председателя правительства РД Рамазан Джафаров. Он передал им слова благодарности и признательности от руководителя республики Владимира Васильева за достойное выполнение миротворческих задач в Сирии.

Прибывших на родину бойцов наградили боевыми и государственными наградами, а после официальной части в честь них был дан концерт.

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Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад в Северную Осетию вернулись к постоянному месту дислокации 100 военных полицейских, выполнявшие специальные задачи в Сирии. Бойцы батальона выполняли задачи по охране объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных акций.