Экс-спикер парламента Бишкека претендует на пост мэра столицы Киргизии

Бишкек, , 15:36 — REGNUM Коалиция большинства Бишкекского городского парламента выдвинула Азиза Суракматова в качестве кандидата на пост мэра столицы. Об этом сегодня, 26 июля, сообщило госагентство «Кабар».

По итогам голосования кандидатуру бывшего председателя городского парламента единогласно поддержали депутаты «Социал-демократической партии Кыргызстана», партии «Кыргызстан», партии «Мекеним Кыргызстан» и партии «Онугуу-Прогресс». То есть всех четырех политических блоков, входящих в коалицию.

Отметим, что в период с 2000 по 2002 годы Суракматов занимал должность завотделом в мэрии столицы Киргизии, с 2002 по 2008 годы работал на посту заместителя главного архитектора в Бишкекглавархитектуре, а также возглавлял управление государственного архитектурно-строительного надзора по городу Бишкек. В период октября 2008 года по ноябрь 2010 года занимал пост председателя Бишкекского городского парламента.

Напомним, 19 июля 2018 года госкомитет нацбезопасности Киргизии арестовал мэра Бишкека Албека Ибраимова. Против него возбуждено сразу три уголовных дела: по фактам коррупции, земельных махинаций, а также присвоения и растраты вверенного имущества.

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В тот же день премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об увольнении Ибраимова с поста главы столичного муниципалитета.

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