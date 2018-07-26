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В «ЕР» предложили Поклонской отказаться от мандата депутата Госдумы

Политика

В связи с ее позицией по пенсионной реформе

В «ЕР» предложили Поклонской отказаться от мандата депутата Госдумы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Наталья Поклонская

Москва, 26 июля 2018, 15:25 — REGNUM  В «Единой России предлагают Наталье Поклонской подумать и отказаться от мандата в связи с ее решением проголосовать против законопроекта о повышении пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях для Поклонской за ее позицию по вышению пенсионного возраста, долдна ли она сдать мандат, руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов напомнил, что Поклонская — фактически единственный кандидат, который не проходил праймериз партии, ее кандидатура была включена в список на конференции.

«Примите для себя решение. А как? Человек же она взрослый, может подумать сама. Она председатель комиссии и зампред комитета», — отметил Неверов, напомнив, что фракция приняла консолидированное решение по тому, как голосовать по вопросу пенсионной реформы, а эти должности — фракционные.

Поклонская проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Читайте ранее в этом сюжете: Как голосовали депутаты Госдумы по проекту пенсионной системы

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