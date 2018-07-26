«Сепарам строение челюсти не дает изучить наш язык»

Станислав Стремидловский, , 15:57 — REGNUM

На Украине на наших глазах продолжается оригинальный эксперимент на тему, способна ли политическая сила, девиз которой «навалимся оптом и дадим в морду» завоевать симпатии избирателей, задается вопросом «Провінція» (Черкассы). 20 июля черкасский «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь стал информационным героем дня. Несколько десятков одетых в одинаковую униформу «дружинников» сорвали сессию Смелянского горсовета. Действовали они примерно так же, как во время дебюта 29 января 2018 года на сессии горсовета в Черкассах. Блокируются выходы, занимаются проходы, окружается президиум… Никто из присутствующих не может покинуть зал. В результате мэр Смелы Алексей Цибко отказался открывать сессию. Через несколько часов, когда из-за духоты в зале нескольким людям стало плохо, около десяти полицейских вывели мэра из сессионного зала. Обратим внимание, что правоохранительные органы удивительно лояльно относятся к шалостям «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В упор полиция не видит, что вдохновляет энергичных «дружинников» на новые победы.

Запорожские металлургические предприятия могут пострадать от действий Европейского союза, передает «Новый день» (Запорожье). Еврокомиссия ввела временные защитные меры в отношении импорта стальной продукции, который охватывает и 11 видов украинской металлопродукции. В целом предмет расследования включает 28 видов металлургической продукции, по отношению к 23 видам из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней. В ЕК принятие мер объяснили необходимостью предотвратить негативные последствия введенных США тарифов. Запорожские металлургические предприятия могут пострадать от этого нововведения, ведь в списке продукции, попавшей под действия защитных мер ЕС, оказался горячий и холодный прокат, на котором специализируются местные крупные заводы.

Украинские журналистские организации считают оправданным запрет на въезд на Украину председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву и просят международных партнеров не уподобляться президенту США Дональду Трампу, сообщают BukNews. Об этом идет речь в выступлении комитета независимого медиа-профсоюза Украины: «Совместное заявление Международной и Европейской федераций журналистов (IFJ/EFJ) по этому поводу вызывает глубокую обеспокоенность. Наши коллеги… немедленно объявили свой вердикт, назвав решение Службы безопасности Украины «угрозой для права на свободу выражения» и «грубым нарушением права на свободу слова и свободу журналистики, будто бы замаскированным под защиту национальной безопасности»… Хотим напомнить уважаемым коллегам из IFJ/EFJ, что, кроме нарушения закона Украины и незаконного въезда на территорию Крыма, господин Соловьев, в частности, встречался с так называемым «главой республики» Сергеем Аксеновым, включенным в санкционные списки Евросоюза и США как лицо, которое угрожает миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины… Хочется верить, что поспешное совместное заявление Международной и Европейской федераций журналистов, синхронизированное по времени с заявлением российского МИД, не является фактором политического давления и шантажа, а лишь досадным стечением обстоятельств».

«Пусть идут в с. ку русскоязычные атовци». Это возмутительное и откровенно хамское фразу колумнист портала «Волинь» (Луцк) услышал от украинского добровольца, который не один день провел на передовой. И далее: «Это было сказано в частной беседе, поэтому слов ее участники не подбирали. Дискуссия касалась языкового вопроса: кто-то привел любимый аргумент украинских либералов о том, что на фронте с их стороны тоже много русских, и получил жесткий ответ. У ветерана были довольно убедительные аргументы: «Подползает ко мне боец со стороны врага и просит «братишко, не стреляй», а я откуда знаю, брат он мне или не брат». Тогда как украинская речь, по словам бойца, едва не на 100% гарантирует, что собеседник — свой, потому что «сепарам строение челюсти не дает изучить наш язык». Кстати, сторонников идеи официального двуязычия в стране стало существенно меньше: если верить социологам, более 60% процентов поддерживают единый государственный язык… Казалось бы, языковая политика государства приобретает те очертания, которые устраивают украинское общество, и вот соседям она категорически не нравится. И если на мнение россиян большинству украинцев категорически наплевать, то с европейцами надо считаться. А поляки, румыны и венгры прилагают немало усилий, чтобы Украина отказалась от выбранного курса».

Частные фирмы активно добывают янтарь в Ровенской и Житомирской областях, а начать легальную добычу коммунальному предприятию никак не удается, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Искусственные преграды ставят правоохранители и власти. По словам председателя Волынского областного совета Игоря Палицы ситуацию можно изменить, для этого нужна только политическая воля чиновников. Видимо, кому-то не интересно, чтобы на Волыни всё было прозрачно, чтобы платили налоги и богатели общины. Несмотря на то, что КП «Волиньприродресурсу» не дают приступить к легальной добыче янтаря и других полезных ископаемых, предприятие уже уплатило более 8 млн гривен налогов. Говоря об экспорте древесины, председатель облсовета заметил, что нельзя пренебрегать национальными интересами: «Я считаю, что если у нас есть внутренние производители, которые делают мебель и то, что нужно Украине — давайте заявки на сырье и получайте ее. А вывозить свою древесину за границу нельзя. Потому что с таким подходом любой захочет наш чернозем вагонами вывозить или пресную воду в цистернах. Так можно и всё отдать».

Выявлять тех, кто сделал схемы контрабанды леса в страны Евросоюза, нет смысла, поскольку они давно известны. Так, рассказывают «Новини Закарпаття» (Ужгород), прокомментировал председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль поручение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана проверить лесные хозяйства на предмет незаконной вырубки леса и контрабанды кругляка в ЕС. Москаль напомнил, что он еще в 2016 году дал распоряжение пресечь вывоз леса. «Конечным получателем украинского леса были преимущественно австрийские деревообрабатывающие предприятия, — отмечает глава администрации, — когда мы остановили эту преступную схему, ко мне даже приезжал ссориться посол Австрии на Украине». Несмотря на прессинг, в том числе из Киева, ни один вагон из Закарпатья в Евросоюз не прошел.

Украинцы в прошлом году перечислили из-за границы более 10 млрд долларов, отмечает Mukachevo.net (Мукачево). Больше всего поступило из Польши, США и России. На постоянной основе за границей работают 3,2 миллиона украинцев, а девять миллионов ездят на сезонные работы. Но большинство граждан даже не задумываются об уплате налогов, хотя согласно закону украинцы, работающие за рубежом, должны уплатить налог на доходы физлиц в 18% и военный сбор в 1,5%. Вместе с тем каждый год количество граждан, декларирующих доходы, полученные за рубежом, увеличивается.

Тема так называемых «евроблях» — автомобилей с регистрацией вне пределов Украины — не исчезает из сетевых дискуссий уже больше месяца, констатирует Zaxid.net (Львов). «Евробляхи» частично заполнили нишу дешевых качественных автомобилей — для тех украинцев, которые могут выложить за авто 2000 евро, но не могут выложить за него же 5000 евро. При этом в обществе искусственно нагнетается ненависть к «евробляхерам» — и нагнетает ее именно власть.

«Аннексия» Крыма и установление на границе с полуостровом «нелегальных» российских контрольно-пропускных пунктов привели к настоящему туристическому буму на всех без исключения курортах материковой Украины, утверждает «Новий день» (Херсон). Вместо недоступных теперь пляжей Ялты или Евпатории украинцы начали массово осваивать прибрежные зоны Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Шанс хорошо заработать на этом получили и в Хорлах Каланчацкого района. Но несмотря на такую возможность Хорлы, кажется, безнадежно застряли в прошлом. «Мы всегда готовы к курортному сезону, ехали бы люди», — утверждает председатель села Олег Лебедь. Он считает, что плохих сезонов здесь не бывает. И объясняет почему: «Хорлы — это не перчатка. Если село может принять 3000 человек, то больше сюда никак не всунешь. Поэтому оно не нуждается в рекламе». В том, что Хорлы не удается развивать, сельский председатель обвиняет областное руководство. К примеру, он рассчитывал на расширение границ населенного пункта. Этого не произошло. Хотя в случае увеличения размера села можно было бы планировать строительство новых баз отдыха, грязелечебниц, жилых домов, гостиниц.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев рассказал, как «в Константинополе говорил со вселенским патриархом», информируют «Херсонцы» (Херсон). По его словам, «нам была дарована уникальная возможность — высокая аудиенция у вселенского патриарха. Во время встречи мы попросили у патриарха Варфоломея святительских молитв за Украину, за Херсонщину, а также мудрость и единство украинского народа. За честь было подарить флаг Херсонщины и вышиванку». «Думская» (Одесса)

В ночь на 25 мая в районе 4-й станции Большого Фонтана произошла потасовка, в которой погиб человек, напоминает «Таймер» (Одесса). Событие не было бы чем-то из ряда вон выходящим, если бы одним из участников конфликта не оказался Сергей Стерненко — бывший лидер одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а ныне активист общественной организации «Неравнодушные». Именно Стерненко нанес смертельный удар ножом одному из своих противников — 29-летнему жителю Ильичевска Ивану Кузнецову, в прошлом — бойцу 25-й аэромобильной бригады. Не успело еще остыть тело погибшего, как пользователи социальных сетей уже определились с версиями случившегося. Политические единомышленники Стерненко в один голос заявили: молодой активист уж точно ни в чем не виноват, он защищался, а если уж кого-то и следует наказать, так это выжившего нападавшего. Оппоненты Стерненко, напротив, убеждены в том, что, как бы там ни было, а активист виновен и должен понести наказание за убийство. К сожалению, правоохранители предпочитают скрывать расследование резонансного убийства за завесой молчания.