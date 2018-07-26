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Конфликт между антикоррупционерами на Украине закончился ничем

Политика

Главу специализированной антикоррупционной прокуратуры оставили на своей должности

Киев, 26 июля 2018, 15:11 — REGNUM  Главу специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого оставили на должности, заявил глава квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Украины Виталий Грушковский, сообщает 26 июля УНИАН.

Согласно сообщению, Холодницкому только сделали выговор, а убирать с должности главы САП и заместителя генпрокурора Украины не стали. Решение может быть обжаловано в судах высшей инстанции.

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Напомним, расследование квалификационно-дисциплинарной комиссии было инициировано генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и главой национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником. Все три структуры: САП, НАБУ и генпрокуратура Украины давно конфликтуют между собой и не могут договориться, даже несмотря на старания Вашингтона.

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Конфликт между антикоррупционерами и прокуратурой на Украине
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