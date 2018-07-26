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Глава «Кудс»: В случае войны Иран уничтожит все, чем владеет Трамп

Политика

Иран обладает большим потенциалом ведения асимметричных войн

Глава «Кудс»: В случае войны Иран уничтожит все, чем владеет Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иран

Хамадан, Иран, 26 июля 2018, 15:11 — REGNUM  Командующий военного подразделения специального назначения Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани предостерег 26 июля президента США Дональда Трампа от войны с Ираном, отметив, что в случае конфликта Тегеран уничтожит все, чем Трамп владеет, сообщает британское агентство Reuters.

С такой речью Сулеймани выступил в городе Хамадане. Он подчеркнул, что если США начнут войну, то определять условия ее окончания будут в Иране.

«Таким образом, тебе стоит поостеречься оскорблять иранский народ и президента нашей республики», — подчеркнул он, обращаясь к главе Белого дома.

«Тебе известно, какой мощью в регионе мы обладаем и какой у нас потенциал в ведении асимметричных войн. Мы будем действовать и работать», — добавил командующий подразделения «Кудс».

Сулеймани также предупредил Трампа, что иранские силы ближе, чем тот может себе представить, и они готовы.

Напомним, 22 июля глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что его иранскому коллеге Хассану Рухани «никогда, никогда» не стоит угрожать США, иначе Тегеран столкнется «с такими последствиями, с которыми мало кто сталкивался в своей истории».

Читайте ранее в этом сюжете: Командующий спецназа Ирана: Трампу следует угрожать мне, а не Рухани

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Противостояние Ирана и США
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