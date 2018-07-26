Насколько эффективными окажутся ответные санкции РФ против США?

Москва, , 14:55 — REGNUM Лучшим ответом России на очередные американские санкции против США было бы развитие собственного производства, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил сегодня, 26 июля, корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР), заявившего о готовности РФ ответить на новые санкции.

«У России значительно меньше возможностей для того, чтобы нанести ответный ущерб Америке, — констатировал Колядин. — Это, скорее, некое политическое действие, цель которого показать — Россия не остаётся в стороне и пытается противостоять санкциям, нанося ответный ущерб. Но надо понимать, что экономика США несоизмеримо больше российской. И любые санкции с российской стороны, кроме военных действий, которые могут разрушить мир, не повлияют на Америку».

По мнению политолога, российской стороне необходимо в первую очередь развивать отечественную экономику, чтобы противостоять американским санкциям.

«Я думаю, тут надо говорить не о санкциях, а о развитии собственного производства, о развитии своей экономики, улучшении жизни людей — это будет самым лучшим ответом на американские санкции», — добавил Колядин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что в случае появления новых антироссийских санкций Россия примет ответные меры. Депутат также отметил, что санкционный механизм используется американскими властями как дополнительный инструмент по обеспечению собственных преимуществ на мировых рынках. По мнению депутата, в таком случае введение новых ответных санкций будет справедливым и является контрмерой против американских рестрикций.

«На Капитолийском холме никак не могут смириться с тем, что даже руководство Соединённых Штатов не воспринимает Россию однозначно как врага, — пояснил Слуцкий. — Очевидно, что эти предложения также связаны с внутриполитической борьбой, усилившейся после саммита в Хельсинки, и направлены отчасти на сдерживание деятельности президента Дональда Трампа».

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